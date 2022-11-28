Дмитрий Проказин возглавил Орловский институт МВД

В прошлом Проказин занимал должность заместителя директора Орловской «школы милиции».

Дмитрий Проказин сменил Сергея Синенко на должности начальника Орловского юридического института МВД. Об этом стало известно «Орелграду» из собственных источников.

Напомним, Синенко, на протяжении долгих лет возглавлявший орловский ВУЗ, получил повышение и теперь руководит Академией управления МВД РФ.

Что касается Проказина, то последние несколько лет он руководил Барнаульским юридическим институтом. Однако, в прошлом он работал в Орловском институте, занимая должность замдиректора.

Дмитрию Проказину 46 лет. В прошлом он сам был выпускником ВУЗа, который сейчас возглавил.

ИА «Орелград»