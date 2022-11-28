Недостатки в борьбе с онкозаболеваниями обсудили в облсовете

КСП рассказала депутатам о проблемах с исполнением целевой программы.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Как уточнили в КСП, этот орган представляли председатель Константин Паршин и аудитор Надежда Бойцова. Последняя ознакомила парламентариев с результатами проведенного анализа реализации и эффективного использования бюджетных средств в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Средства на него выделяются, в том числе, по линии аналогичного федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Здравоохранение». В ходе выступления Надежда Бойцова обратила внимание на то, что в Орловской области не исполняется такой показатель, как «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях». Причем не достигается он ежегодно. По итогам первого полугодия 2022 года также не были достигнуты целевые показатели «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более», «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями», «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях» и «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году».

Показатели смертности и заболеваемости новообразованиями в регионе остаются значительно выше, чем в среднем по России. Также Орловская область является одним из регионов Российской Федерации, в которых фиксируется наиболее высокий удельный вес злокачественных новообразований, диагностированных в IV стадии (27,6 процента). Кроме того, Надежда Бойцова сообщила депутатам, что при реализации указанного регионального проекта «установлены отдельные нарушения порядка предоставления субсидии, нарушения законодательства в сфере закупок и бухгалтерского учета».

Так, по итогам реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2021 году были нарушены сроки поставки по 9 контрактам из 10. Результат предоставления иного межбюджетного трансферта не был достигнут, так как число единиц приобретенного медицинского оборудования не соответствует запланированному количеству. Что касается организации бухгалтерского учета основных средств, то выявленные нарушения указывают на недостатки системы внутреннего контроля за сохранностью дорогостоящего оборудования.

ИА «Орелград»