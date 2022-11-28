Новосибирцы насладятся красотами Орла на своих улицах

28.11.2022 | 18:09 Новости, Общество

В этом году Новосибирск объявлен новогодней столицей России.

Жители Новосибирска скоро смогут оценить красивые виды Орла прямо на своих улицах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Дело в том, что сибирский город в этом году является новогодней столицей России и развернет на своих улицах фотоэкспозицию «Вся Россия в моем городе». Среди представленных городов будет и Орел.

Орловцы, обладающие красивыми пейзажными работами, сделанные в родном городе, могли прислать в мэрию свои фотографии. Лучшие работы уже скоро украсят новосибирские улицы.

ИА «Орелград»

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