«Орелгосзаказчик» купил четыре лифтбека

Машины должны поставить учреждению до конца 2022 года.

Победителем электронного аукциона стало ООО «БНМ-Обнинск» из Калужской области, указано на сайте «Госзакупки».

Компания должна поставить за 3 718 331 рубль четыре LADA Granta или эквивалент. Бензиновые моноприводные лифтбеки на механике с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. В машинах должны быть кондиционеры, аудиосистемы, бортовые компьютеры, системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Гарантийный срок — не менее 36 месяцев или 100 000 километров пробега.

ИА «Орелград»