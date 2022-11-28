«Орелгосзаказчик» купил четыре лифтбека

28.11.2022 | 9:41 Новости, Экономика

Машины должны поставить учреждению до конца 2022 года.

Победителем электронного аукциона стало ООО «БНМ-Обнинск» из Калужской области, указано на сайте «Госзакупки».

Компания должна поставить за  3 718 331 рубль четыре LADA Granta или эквивалент. Бензиновые моноприводные лифтбеки на механике с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. В машинах должны быть кондиционеры, аудиосистемы, бортовые компьютеры, системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Гарантийный срок — не менее 36 месяцев или 100 000 километров пробега.

ИА «Орелград»

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