Орловцев поманили в Ярославль зарплатой до 110 тысяч рублей

Областные власти озвучили наиболее привлекательные предложения.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, жителям региона предлагают вакансии с зарплатой от 40 до 110 тысяч рублей. Впрочем, для этого в ряде случаев придется переехать или отправиться на вахту. В качестве примера приводится оборонно-промышленное предприятие из города Рыбинска Ярославской области. Оно специализируется на производстве газотурбинных технологий для морского транспорта, двигателей для гражданской и транспортной авиации. Предприятие испытывает потребность в кадрах и приглашает на работу жителей Орловской области, в том числе выпускников вузов и ссузов. Иногородним предоставляется общежитие или выплачивается компенсация за поднаем жилья.

«ПАО «ОДК-Сатурн» предлагает вакансии с достойной зарплатой, — уточнили в управлении. — К примеру, заработок полировщиков лопаток составляет до 110 тысяч рублей. Заработок токарей карусельщиков и расточников – до 90 тысяч рублей. До 85 тысяч рублей получают слесари-сборщики двигателей и агрегатов, плавильщики металла и сплавов, операторы станков с ЧПУ, зубошлифовщики».

Требуются и представители других рабочих специальностей, в том числе слесари, сварщики, термисты, паяльщики, наладчики, модельщики, машинисты различных установок и оборудования, автоматчики, балансировщики, вальцовщики, дефектоскописты и гальваники. Кроме того, имеются и вакансии заместителя начальника корпуса по технологической части, начальников конструкторской бригады и технологического отдела. Заработок по указанным должностям составляет до 85-90 тысяч рублей.

В управлении добавили, что работникам указанного предприятия предоставлено право отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. При трудоустройстве по рабочей профессии возможно обучение на рабочем месте. «По вопросам трудоустройства обращайтесь в центры занятости населения Орловского региона», — призвали в управлении.

ИА «Орелград»