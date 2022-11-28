Орловец вспомнил о ребенке под угрозой лишения прав

Меры принудительного исполнения напомнили отцу о долге по алиментам.

Принятые судебными приставами меры побудили жителя Дмитровского района полностью оплатить долг перед своим ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Управления УФССП России по Орловской области. В ведомстве пояснили, что на местного жителя было заведено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в пользу его несовершеннолетнего сына. Мужчина платил несвоевременно и не всегда в полном объеме. В результате у него накопился долг в сумме более 55 тысяч рублей, который он долгов время не погашал.

«В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника и его имущества ряд ограничительных и запретительных мер, в том числе, постановление о временном ограничении в специальном праве управления транспортным средством, — рассказали в пресс-службе УФССП. — Данные меры принудительного исполнения напомнили должнику о его родительском долге. Не желая становиться «пешеходом», мужчина оплатил всю сумму задолженности в размере свыше 55 тысяч рублей, а также поспешил встать на учет в Центр занятости населения Дмитровского района для дальнейшего трудоустройства».

Согласно ведомственной статистике, за 10 месяцев 2022 года орловскими судебными приставами окончено и прекращено 3745 исполнительных производств о взыскании алиментов. По 929 исполнительным производствам данной категории были вынесены постановления об ограничении таких должников в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами. Кроме того, было вынесено 5638 постановлений об ограничении выезда алиментщиков за пределы Российской Федерации.

«Если должник скрывается от уплаты алиментов, судебный пристав объявляет такого родителя в розыск, — объяснили ранее в УФССП. — В отчетном периоде в рамках 832 разыскных дел осуществлялся розыск должников по алиментам. Вместе с тем, судебные приставы регулярно организуют встречи должников по алиментам со священнослужителями Русской Православной церкви, а также знакомят неработающих должников с вакансиями, которые имеются в районных центрах занятости населения. В рамках 60 процентов исполнительных производств данной категории, находящихся в остатке, задолженность удерживается из заработной платы должников».

ИА «Орелград»