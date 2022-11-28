Орловщине потребовались 185 млн на компенсацию роста стоимости жилья

«Квадрат» за год подрос на 15 тысяч рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства России Орловской области выделены дополнительные средства на компенсацию затрат в связи с увеличением расходов на расселение – почти 185 млн рублей. Деньги в бюджет региона поступят в ближайшие пару дней, сообщил на аппаратном совещании в обладминистрации 28 ноября руководитель департамента ЖКХ, ТЭК Григорий Шайкин. Если в 2021 году средняя стоимость одного квадрата была 68 – 70 тысяч рублей, в 2022 – 83 – 83 тыс. руб., уточнил чиновник.

Тем не менее, Орловщина справляется с проставленными задачами по освобождению людей из бараков. До конца 2022 года необходимо расселить 18,9 тысячи кв. м и переселить 1005 человек. План, по словам чиновника, будет перевыполнен.

В Орле приобретены 172 благоустроенные квартиры. Проводятся конкурсы на покупку еще 20 для передачи гражданам. Продолжаются выплаты денежных возмещений собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных домах. 129 таких выплат произведено в текущем году.

Григорий Шайкин отметил хорошую работу администрации Орла, которая приобретает квартиры по рыночным ценам как у застройщиков в ближайшем пригороде (в ЖК «Леной», микрорайоне «Болховский» с согласия переселяемых), так и на вторичном рынке.

С начала реализации федерального проекта нарастающим итогом обеспечено расселение 21,5 тыс. кв. м, новое жилье получили 1480 человек. Объем финансирования программы переселения 2019-2025 годов составляет 2,21 млрд рублей.

ИА «Орелград»