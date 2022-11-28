Орловские власти снова меняют место строительства поликлиники № 1

Андрей Клычков не согласился с результатами онлайн-голосования, ранее объявленного мэрией.

Андрей Клычков поддержал ту часть орловцев, которые не согласны со строительством нового корпуса поликлиники № 1 в районе Герценского моста.

Напомним, недавно мэрия провела онлайн-голосование на портале «Госуслуги», где горожане могли выбрать оптимальное по их мнению место для застройки. Помимо варианта-аутсайдера в труднодоступном месте из Северного района орловцам было предложено два варианта, расположенных в Железнодорожном районе. Большинством голосов был выбран участок близи Герценского моста и Набережной Дубровинского. Именно на нем настаивал коллектив самой поликлиники.

Однако, место для многострадальной поликлиники могут снова поменять:

«Считаю целесообразным размещение нового здания учреждения здравоохранения на территории, ограниченной Московским и Старо-Московским шоссе и улицей Паровозной… Останавливаемся на этом решении, как наиболее рациональном и компромиссном», — написал губернатор Клычков.

Отметим, что региону необходимо как можно быстрее определиться с окончательным решением, так как до окончания года остался всего месяц, и существует вероятность не успеть освоить федеральные средства, выделенные на строительство.

ИА «Орелград»