Орловские власти снова меняют место строительства поликлиники № 1

28.11.2022 | 17:25 Медицина, Новости, Общество

Андрей Клычков не согласился с результатами онлайн-голосования, ранее объявленного мэрией.

Андрей Клычков поддержал ту часть орловцев, которые не согласны со строительством нового корпуса поликлиники № 1 в районе Герценского моста.

Напомним, недавно мэрия провела онлайн-голосование на портале «Госуслуги», где горожане могли выбрать оптимальное по их мнению место для застройки. Помимо варианта-аутсайдера в труднодоступном месте из Северного района орловцам было предложено два варианта, расположенных в Железнодорожном районе. Большинством голосов был выбран участок близи Герценского моста и Набережной Дубровинского. Именно на нем настаивал коллектив самой поликлиники.

Однако, место для многострадальной поликлиники могут снова поменять:

«Считаю целесообразным размещение нового здания учреждения здравоохранения на территории, ограниченной Московским и Старо-Московским шоссе и улицей Паровозной… Останавливаемся на этом решении, как наиболее рациональном и компромиссном», — написал губернатор Клычков.

Отметим, что региону необходимо как можно быстрее определиться с окончательным решением, так как до окончания года остался всего месяц, и существует вероятность не успеть освоить федеральные средства, выделенные на строительство.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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