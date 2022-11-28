Орловский сенатор призвал амнистировать иноагентов и распространителей фейков об армии

28.11.2022 | 13:28 Новости, Политика

Василий Иконников поддержал идею проведения амнистии по случаю векового юбилея Советского Союза.

Василий Иконников, представляющий в Совете Федерации Орловскую область, поддержал идею провести амнистию для осужденных за фейки о российской армии, проведение несанкционированных митингов, публичные призывы к экстремистской деятельности, разжигание ненависти и вражды, а также лиц, признанных иноагентами. Свою позицию член КПРФ изложил в своем телеграм-канале.

Потенциальная амнистия может быть приурочена к 100-летнему юбилею со дня основания Советского Союза. По мнению Иконникова, она является гуманной и своевременной, и позволит консолидировать российское общество перед внешней угрозой.

«Депутатские фракции в Орловском облсовете поддержат этот законопроект?», — задается вопросом сенатором.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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