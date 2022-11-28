Орловский суд за день закрыл шесть «интимных» сайтов

Сразу шесть решений по однотипным делам вынес суд в Малоархангельске.

Довольно плодотворным днем выдалось 25 ноября для Малоархангельского районного суда Орловской области, рассмотревшего шесть однотипных административных дел по искам местного прокурора. Последний выступал в интересах неопределенного круга лиц и просил признать информацию, размещенную на выявленных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Во всех шести случаях речь шла о разных сайтах, но преамбула была одинаковая. Ранее прокуратура провела мониторинг Сети и выявила сомнительные ресурсы, на которых была размещена информация об оказании платных интимных услуг и соответствующие фотоизображения. Проведенным осмотром, как указал в исках прокурор, было установлено, что указанные сайты содержат сведения о лицах, оказывающих услуги сексуального характера, перечень указанных услуг и прейскурант цен на них.

При этом вход на сайты является свободным, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурса не требуется. Ознакомиться с содержанием сайта может любой интернет-пользователь, в том числе и несовершеннолетний. Указанная информация, а именно информация об оказании сексуальных услуг за плату, запрещена для распространения среди неопределенного круга лиц, в том числе среди детей. Установить личности и места жительства лиц, осуществляющих распространение вышеуказанных материалов, не представляется возможным, отметил также прокурор, сославшись на ответ Управления Роскомнадзора по Орловской области.

«Предоставление свободного доступа к сайту, на котором представлена информация об оказании интимных услуг, противоречит целям и задачам действующего законодательства, тем самым нарушает публичные интересы Российской Федерации и права неопределенного круга лиц», — следует из исковых заявлений. Суд согласился с указанными доводами и вынес решения об удовлетворении исков. Информация на «интимных» сайтах признана запрещенной к распространению, доступ к указанным ресурсам будет ограничен.

ИА «Орелград»