«Орловское полесье» планирует сеть велотреков, кемпинги, вэмпинги

О планах по развитию национального парка доложил его директор Олег Пригоряну на аппаратном совещании в облправительстве 28 ноября.

«Орловское полесье» популярно у любителей природы, рыбалки, путешествий. В ближайшей перспективе на территории нацпарка планируется создание некапитальных вэмпинговых объектов (для отдыха на воде), а также развитие кемпинговой сети и велотреков.

«На велотреки мы уже подали на федеральный грант. Очень надеемся, что получится его выиграть. Это очень востребованная часть посещений выходного дня», — подчеркнул Олег Пригоряну.

В нацпарке сейчас организовано 80 мест отдыха, пять экологических троп. Ежегодно «Орловское полесье» посещают около 60 тысяч туристов. Такой поток не мешает выполнять и главную задачу по сохранению популяции зубров. По словам Олега Пригоряну, в этом году уже могут перешагнуть рубеж в 600 особей.

ИА «Орелград»