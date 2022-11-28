Под Орлом без предупреждения с неба пролили химикаты

Сельхозпредприятие с нарушениями провело авиационную обработку полей.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение было выявлено в Покровском и Свердловском районах Орловской области, где сельхозпредприятие без предварительного уведомления населения провело обработку полей. Данные факты были вскрыты специалистами ведомства в октябре и ноябре 2022 года в ходе выездных обследований. Подозрение пало на компанию «Авангард-Агро-Орел». В надзорном ведомстве считают, что она нарушила требования в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами на землях сельскохозяйственного назначения.

Сообщается, что компания нарушила регламенты применения пестицидов и агрохимикатов, не уведомив население о предстоящих авиационных обработках сельскохозяйственных культур. Тем самым были нарушены нормы не только закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», но и Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации». Напомним, причиной массового мора пчел может стать химическая обработка полей. Поэтому аграрии обязаны заранее оповещать населения и в особенности пасечников, чтобы те могли заранее принять меры безопасности.

«В целях недопущения нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов вышеуказанному юридическому лицу выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — подытожили в ТУ Россельхознадзора.

К слову, за 9 месяцев 2022 года специалистами ведомства в Орловской области было проведено 239 контрольно-надзорных мероприятий в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Основная доля — мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами (выездные обследования и наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности). В целом было выявлено 212 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции.

ИА «Орелград»