Под Орлом мобилизованным дали отсрочку по аренде

Новую преференцию предусмотрели власти города Мценска.

В Орловской области в рамках поддержки мобилизованных граждан продолжает расширяться спектр льгот и преференций для них. Происходит это как на региональном, так и на муниципальном уровне. Практически все муниципалитеты ранее ввели выплаты для мобилизованных, предоставили льготы местного уровня членам их семей, например, преимущественное зачисление детей в детсады и школы. И вот администрация Мценска ввела новую преференцию, издав постановление о предоставлении отсрочки платы по договорам аренды муниципального имущества в связи с частичной мобилизацией.

Под действие постановления администрации Мценска подпадают договоры аренды муниципального имущества (в том числе земельных участков) с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юрлицами, в которых единственный учредитель и руководитель (в одном лице) был мобилизован. Глава города Николай Кочетаев поручил подчиненным обеспечить предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. Он также поручил обеспечить возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.

При этом арендатор сам должен направить арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации. В документе подчеркнуто, что отсрочка не списывает задолженность по арендной плате, если таковая имеется. Но задолженность подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы. Взиматься она должна поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

Не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки. Также документ гласит, что не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы — на период прохождения службы. Кроме того, коммунальные платежи за арендуемое имущество в период отсрочки уплачиваются арендодателем.

ИА «Орелград»