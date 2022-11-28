Под Орлом водитель «ПАЗика» врезался в стену кафе

28.11.2022 | 13:20 Новости, Происшествия

Водитель маршрутки не рассчитал изменения погоды и въехал в павильон.

В минувшие выходные во Мценске водитель автобуса ПАЗ въехал в стену кафе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

В субботу в 10.20 50-летний водитель маршрутки не сделал скидку на изменение метеоусловий и потерял управление автобусом.

Авария произошла во Мценске в районе дома № 192 А по улице Тургенева. Пострадал один человек — 43-летняя женщина, которая была пассажиром маршрутки.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Ей назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования