В Орле нарушителей ПДД вызвали на беседу в органы

Сотрудники УФСИН и ГИБДД провели профилактические беседы с осужденными.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, в Орле прошли мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. В частности, профилактические беседы с осужденными виновниками ДТП провели сотрудники Отделения ГИБДД УМВД России по городу Орлу совместно с сотрудниками Управления ФСИН. Гаишники напомнили осужденным о том, что новые нарушения Правил дорожного движения с их стороны могут повлечь не только продление уже назначенного срока наказания, но и назначение им еще более строгого наказания.

«Кроме того, автоинспекторы разъяснили осужденным порядок сдачи и получения водительского удостоверения после лишения специального права управления транспортными средствами, — отметили в УГИБДД. — В завершение беседы сотрудники полиции ответили на вопросы осужденных. Сотрудники ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области в свою очередь разъяснили осужденным последствия нарушения режима, напомнили о законопослушном поведении».

В ведомстве считают, что подобные мероприятия помогают снизить «повторность совершения уголовно наказуемых деяний», предусмотренных статьей 264.1 УК РФ. А это, в свою очередь, положительно влияет на дорожно-транспортную обстановку в регионе. Поясним, что статья 264.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за повторную пьяную езду. Согласно данным статистики, за 10 месяцев 2022 года в Орловской области по вине нетрезвых водителей было совершено 68 ДТП. Сотрудниками ГИБДД было пресечено 1842 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения за прошедшее время возбуждено 195 уголовных дел по вышеуказанной статье 264.1 УК РФ.

ИА «Орелград»