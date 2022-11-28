В Орле отсутствие прививки от гриппа может стать причиной отстранения от работы

28.11.2022 | 10:18 Медицина, Новости, Общество

В Роспотребнадзоре назвали категории граждан, которые обязаны сделать прививку.

Некоторые орловцы, не имеющие прививки от гриппа, могут на этом основании быть отстранены от работы. Об этом сообщила Ирина Фролова, замруководителя орловского управления Роспотребнадзора, в интервью телеканалу «Первый областной».

По словам Фроловой, это актуально для людей старше 60 лет или имеющим хронические сердечно-сосудистые и легочные заболевания. Также вакцинации подлежат школьники, студенты, медицинские работники и сотрудники образовательной сферы.

Если человек входит в одну из этих категорий, но не сделал прививку, то это может быть расценено как нарушение санитарных норм. При этом, большинство орловцев должны вакцинироваться до 1 декабря.

ИА «Орелград»

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