В Орле расторгнут контракт с перевозчиком, ранее обвинившем заммэра в коррупции

Предприниматели Кривовы лишились одного из своих маршрутов.

Орловские предприниматели Кривовы сообщили о расторжении мэрией контракта на перевозку людей по одному из их маршрутов. Эту информацию они озвучили в открытом обращении к Генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Напомним, ранее орловские перевозчики заявили о том, что в прошлом они неоднократно выплачивали взятки заместителю мэра Орла Вадиму Ничипорову. По их словам, после окончания платежей, на их бизнес началось давление, организованное с целью выжить их с рынка. Чиновник категорически отверг обвинения, заявив, что проверки, которым подвергаются предприниматели, являются обычной практикой и вызваны жалобами пассажирами.

«В пятницу, 25 ноября, в седьмом часу вечера на адрес нашей электронной почты пришло письмо о расторжении контракта на перевозку пассажиров по маршруту #9 за подписью одного из подчиненных Вадима Ничипорова. Причиной для расторжения контракта стал невыход на линию одного из 16 автобусов, который в день проверки проходил техосмотр.

Мы считаем, что достаточных оснований для расторжения контракта нет, и хотим продолжать заниматься пассажирскими перевозками наравне с другими перевозчиками. Но судя по тому, что недавно один из перевозчиков закупил такие же автобусы, которые обслуживали наш маршрут, решение о расторжении контракта с нами было спланировано заранее. Иначе зачем другому перевозчику неожиданно пришлось закупать транспорт?», — говорится в обращении.

По словам Кривовых, для того, чтобы убедиться в их правоте, силовикам необходимо запросить информацию в ЕНДС о количестве машин по всем муниципальным маршрутам, которые выезжали на линию в ноябре 2022 года, согласно системе ГЛОНАСС и сравнить эти данные с реестром маршрутов регулярных перевозок Орла. Также они утверждают, что готовы предоставить иную информацию, доказывающую добросовестность их работы.

ИА «Орелград»