В Орловской области райсуд «отфутболил» правительство

Чиновники просили разрешить им пока не давать льготникам «подготовленную землю».



В Орловской области районный суд оставил без удовлетворения заявление правительства региона, просившего об отсрочке исполнения решения этого же суда. Речь идет о процессе по гражданскому делу, который прошел в райцентре Залегощь. В пресс-службе райсуда пояснили, что еще в июле 2020 года на правительство Орловской области и администрацию Залегощенского района (в пределах их компетенции) была возложена обязанность. Заключалась она в организации комплекса мер, направленных на обеспечение системой коммунальной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для многодетных семей. Такая земля по закону выдается многодетным семьям для жилищного строительства. При этом она должна быть оборудована сетями и объектами газо- и водоснабжения, водоотведения, а также системой транспортной инфраструктуры, то есть дорогами.

Иными словами, землю льготникам запрещено выделять в «чистом поле», государство за свой счет обязано ее благоустроить. Суд еще в 2020 году учел сложности, которые могут возникнуть с организационными работами и финансированием. Поэтому правительству региона и местной администрации было дано целых два года на исполнение решения. В законную силу оно вступило 23 сентября 2020 года, с этого дня и стартовал отсчет времени.

«Судебным приставом-исполнителем МОСП по особым исполнительным производствам УФССП России по Орловской области было возбуждено исполнительное производство», — отметили в пресс-службе суда.

Однако двух лет чиновникам не хватило ни для исполнения решения суда, ни для выполнения требований законодательства. Поэтому правительство Орловской области попросило об отсрочке, но получило отказ на свою просьбу. Вынося отказное решение, суд указал, что «предоставление многодетным семьям меры социальной поддержки является социально значимым обстоятельством. Кроме того, отсутствие транспортной инфраструктуры угрожает безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан, в связи с чем нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц». При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для предоставления отсрочки. Впрочем, определение еще не вступило в законную силу, возможно, теперь правительство попытается решить свою проблему в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»