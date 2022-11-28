В страшной аварии под Орлом погибла водитель и пострадали четверо детей

На трассе «Орел — Тамбов» произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Лада».

Вчера вечером в Покровском районе произошла автомобильная авария, в результате которой один человек погиб и еще пятеро, включая четверых детей, пострадали. Об этом сообщили в областном депздраве и ГИБДД.

В 18.50 31-летняя водитель «Лады Калины» ехала по трассе «Орел — Тамбов» со стороны Ливен в направлении Орла. В районе 82-го километра трассы случилось лобовое столкновение с автомобилем «Лада 111740», который «зацепил» «Рено Т4х2», ехавший в попутном направлении. Все три машины вылетели в кювет.

Молодая женщина, находившаяся за рулем «Калины» скончалась на месте до прибытия кареты скорой медицинской помощи. Водитель «Лады» получил травмы, но был отпущен.

В автомобиле «Лада Калина» находилось четверо детей. Все они госпитализированы:

13-летний мальчик — в Ливенскую ЦРБ,

7-летняя девочка — в Орловскую больницу им. Круглой,

2-летний мальчик — в Орловскую больницу им. Круглой,

годовалый мальчик — в Орловскую больницу им. Круглой.

ИА «Орелград»