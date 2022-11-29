Десятки бывших заключенных получили работу в Орловской области

Служба занятости за последние три года трудоустроила 82 человек, «отмотавших срок».



В Орловской области в текущем году в государственную службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились 67 бывших заключенных. Из них 15 человек были трудоустроены. А в целом в регионе за последние три года при содействии службы занятости работу нашли 82 бывших заключенных. Такую статистику привели в региональном управлении труда и занятости. В ведомстве напомнили, что служба занятости на постоянной основе проводит и работу по консультированию заключенных.

Специалисты посещают учреждения системы исполнения наказаний и беседуют с заключенными, знакомят их с базой вакансий, дают им профессиональные консультации. Подобное общение помогает бывшим заключенным адаптироваться к «жизни на воле», ведь с учетом их прошлого найти работу таким людям бывает непросто. Работа выездных консультационных пунктов временно приостанавливалась из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Однако на фоне смягчения ограничений такая работа была возобновлена. В текущем году, например, специалисты центров занятости Орловской области организовали четыре выездных консультпункта для готовящихся к освобождению заключенных, проконсультировав в них 129 человек. Очередная консультация на днях была проведена в следственном изоляторе города Орла. Ее провела инспектор центра занятости населения Советского района Виктория Макеева, участниками стали 15 человек, которые в ближайшем будущем могут обрести свободу.

«Профконсультант рассказала слушателям о ситуации на рынке труда в Орловском регионе и в России в целом, — рассказали в управлении труда и занятости. — Поделилась информацией о том, как служба занятости помогает трудоустроиться бывшим заключенным. Объяснила, что закон о занятости населения в РФ относит их к категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а потому предусматривает для них особые условия трудоустройства».

Так, на первых порах работа может быть временной, это помогает работнику и работодателю присмотреться друг к другу. Для работника это выгодно еще и потому, что в течение всего срока временного трудоустройства он получает вдобавок к зарплате материальную поддержку от службы занятости. Кстати, бывшие заключенные могут стать участниками нацпроекта «Демография» — через единую цифровую платформу «Работа России» они могут записаться на обучение.

ИА «Орелград»