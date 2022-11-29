Находящийся в розыске преступник попался в супермаркете

Беглого злоумышленника задержали в Орле росгвардейцы.

Как сообщили в Управлении Росгвардии Орловской области, в Орле в ходе отработки тревожного сигнала наряд вневедомственной охраны задержал гражданина 1982 года рождения. Инцидент произошел в сетевом супермаркете, расположенном на улице 8 Марта. Работники торговой точки заподозрили одного из посетителей в хищении продуктов питания. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии «пресекли противоправные намерения посетителя», задержали его и доставили для разбирательства в отдел полиции.

При выяснении личности оказалось, что подозреваемый находится в региональном розыске. В Росгвардии пояснили, что подобное случается. Согласно ведомственной статистике, в текущем году только в Орле росгвардейцы задержали и передали в органы внутренних дел пятерых местных жителей, разыскиваемых на федеральном и региональном уровнях по подозрению в совершении краж, грабежей и изнасиловании. Наказание за указанные преступления предусмотрено статьями 131, 158 и 161 Уголовного кодекса РФ.

Отметим, что сотрудники подразделений вневедомственной охраны регулярно отрабатывают тревожные сигналы, поступающие с объектов торговли и общественного питания, в том числе сетевых супермаркетов. Так, неделей ранее на улице Ливенской в Орле силовики пресекли попытку хищения продуктов питания, которые гражданин 1950 года рождения прятал в сумке и карманах. Пресекать приходится не только кражи.

Так, в Орле в круглосуточном заведении общественного питания на улице Комсомольской силовики недавно задержали 35-летнего нарушителя общественного порядка. Нетрезвый мужчина стал инициатором потасовки между отдыхающими посетителями. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали хулигана сотрудникам полиции. А в 1-м микрорайоне Мценска стражи правопорядка «пресекли негативное развитие конфликта, возникшего между персоналом сетевого супермаркета и одним из посетителей». Молодой амчанин оскорблял работников нецензурной бранью, за что и был задержан сотрудниками Росгвардии.

ИА «Орелград»