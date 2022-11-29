Облсовет призовет губернатора не отнимать деньги у мобилизованных

Проект обращения уже внесен в повестку дня ближайшей сессии.

Орловский облсовет народных депутатов на ближайшем заседании рассмотрит текст обращения к губернатору и правительству Орловской области с предложением о внесении изменений в нормативные правовые акты по вопросу предоставления единовременной денежной выплаты мобилизованным гражданам. Парламентарии напоминают, что в Орловской области указом губернатора в октябре были введены дополнительные меры соцподдержки мобилизованных, а правительство региона утвердило порядок выплаты «подъемных». Однако месяц спустя в данные нормативные акты были внесены изменения, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Суть принятых в ноябре 2022 года поправок сводится к тому, что мобилизованные, которых не отправили в зону проведения специальной военной операции, должны вернуть в бюджет полученные средства — 50 тысяч рублей. Речь идет о гражданах, в отношении которых приняты решения о предоставлении отсрочки или решения о мобилизации отменены. Такое возможно, например, в случае, когда уже мобилизованного орловца военно-врачебная комиссия признает негодным или ограниченно годным к военной службе. Деньги должны возвращать и граждане, самовольно оставившие воинские части и не принимавшие участие в СВО.

«У депутатов Орловского облсовета не вызывает сомнений обоснованность необходимости возврата средств единовременной денежной выплаты мобилизованными, самовольно оставившими воинские части и не принимавшими участие в специальной военной операции, поскольку защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, — говорится в тексте обращения. — Однако дискуссия, развернувшаяся в интернет-пространстве, и многочисленные обращения граждан по вопросам реализации указа № 537 и постановления № 685, с точки зрения социальной справедливости, разумности и гуманности, не могут не вызвать реакцию депутатского корпуса на распространение норм о возврате средств единовременной денежной выплаты на мобилизованных, вернувшихся домой по решению призывной комиссии Орловской области или военно-врачебной комиссии».

Парламентарии отмечают, что в большинстве случаев полученные деньги мобилизованные тратят на покупку обмундирования и теплых вещей, лекарств, оплату срочных медицинских услуг (например, стоматологических, диагностических и т.п.). Также в связи с призывом на военную службу по мобилизации граждане не получают зарплату по постоянному месту работы, поскольку в силу статьи 351.7 Трудового кодекса РФ действие трудового договора с такими гражданами приостанавливается. Кстати, облсовет провел аналогию с другой нормой ТК РФ, закрепленной в статье 137. Согласно ей, излишне выплаченная работнику зарплата не может быть с него взыскана, за исключением случаев: счетной ошибки; если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда; если зарплата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.

«Однако предоставление отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, отмену решений призывных комиссий по мобилизации, а также признание военно-врачебной комиссией граждан негодными или ограниченно годными к военной службе нельзя связывать с виновными или неправомерными действиями самих мобилизованных граждан», — считают парламентарии.

В связи с этим они призовут губернатора внести поправки в нормативные акты, вызвавшие бурную реакцию в обществе, чтобы получивших отсрочку или признанных негодными к службе по состоянию здоровья мобилизованных (за исключением тех, кто самовольно оставляет воинские части) не заставляли возвращать в бюджет «подъемные».

ИА «Орелград»