Орловские города и районы получили почти 12 миллиардов

Объемы дотирования муниципальных образований выросли на треть.

За 9 месяцев 2022 года муниципальным образованиям Орловской области были выделены межбюджетные трансферты на общую сумму 11,758 миллиарда рублей. Такие данные содержатся в бюджетном отчете правительства региона. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 2,755 миллиарда рублей, или 30,6 процента. В отчете отмечено, что данная статистика не учитывает дотации из федерального бюджета городу Орлу и другим муниципальным образованиям Орловской области, размер которых за отчетный период времени составил около 1 миллиарда рублей.

Что касается дотаций из областного бюджета, то за три квартала текущего года орловские города и районы получили их на общую сумму 1,569 миллиарда рублей. По отношению к аналогичному периоду 2021 года рост показателя составил 298,7 миллиона рублей, или 23,5 процента. Общая сумма субсидий, выделенных муниципалитетам, составила 3,55 миллиарда рублей, что на 1,634 миллиарда рублей, или в 1,85 раза превысило показатель предыдущего года.

Кроме того, еще 5,711 миллиарда рублей было выделено в виде субвенций. В данном случае рост по сравнению с прошлым годом оценивается в 852 миллионов рублей, или 17,5 процента. Также сообщается, что муниципалитеты получили из бюджета региона 926,5 миллиона рублей в виде так называемых иных межбюджетных трансфертов. Добавим, что транзитом через бюджет области муниципальным образованиям в этом году было перечислено 1,634 миллиарда рублей бюджетного кредита. Эти деньги предназначены для погашения коммерческих кредитов, которые ранее оформляли местные власти.

ИА «Орелград»