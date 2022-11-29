СМИ: орловский мобилизованный не может получить зарплату из-за банковской карты

29.11.2022 | 11:21 Новости, СВО

Неизвестные лица открыли счет в банке на мобилизованного военнослужащего.

Один из орловцев, пополнивший ряды Вооруженный Сил России в ходе частичной мобилизации, не может получить положенные ему выплаты из-за неразберихи с банковскими картами. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на дядю и бывшего опекуна военнослужащего.

Родственник мобилизованного обратился в полицию и прокуратуру, рассказав о произошедшем:

«В своём обращении в правоохранительные органы я указал, что моему племяннику по неизвестной ему причине выплаты поступили на открытый неизвестными лицами в банке «ВТБ» счёт на его имя, который он никогда не открывал, карту и код доступа, позволяющие им пользоваться, не получал. Для получения зарплаты по службе он открывал счёт и получил банковскую карту МИР от представителя Орловского отделения «Сбербанка» в призывном пункте».

Сообщается, что на неизвестную карту были перечислены первая зарплата и региональная выплата. К счастью, карту удалось заблокировать, после чего родственник приехал в учебную часть и оформил доверенность, по которой стало возможным даже работать с банками.

При этом, остается актуальным вопрос о получении следующих зарплат на корректную банковскую карту, на самом деле принадлежащую участнику СВО.

ИА «Орелград»

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