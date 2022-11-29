В Мценске оценили объем инвестиций и уровень зарплат

О социально-экономическом развитии говорили в горсовете.

Мценский горсовет народных депутатов в лице его председателя отчитался о текущих результатах своей деятельности. В отчете отмечено, что «совместная деятельность городского Совета, ее постоянных депутатских комиссий с администрацией города Мценска позволили сделать серьезные подвижки в социально-экономическом развитии». В качестве примера сообщается, что в инвестиционной сфере в январе-сентябре 2022 года в экономику города было направлено порядка 672 миллионов рублей капитальных вложений. Напомним, на территории города создана и эффективно развивается территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР «Мценск»).

«В качестве резидентов ТОСЭР «Мценск» в настоящее время зарегистрировано 15 предприятий, в 2022 году – два предприятия, — следует из депутатского отчета. — За период реализации проекта ТОСЭР «Мценск» (2019-2021 годы и 9 месяцев 2022 года) объем инвестиций в основной капитал составил 2,9 миллиарда рублей, создано 2068 новых рабочих мест».

По предварительной оценке, среднегодовая среднесписочная численность работников предприятий и организаций Мценска по итогам текущего года составит 10 978 человек, или 98,7 процента к соответствующему показателю предыдущего года. Средний уровень заработной платы (по полному кругу организаций) составляет 31 966 рублей, что на 8,6 процента выше, чем годом ранее.

Что касается отдельных отраслей, то депутаты привели данные по состоянию на 1 июля 2022 года. К тому времени в райцентре был достигнут следующий уровень заработной платы: предприятия, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, – 34 170 рублей (113 процентов к аналогичному периоду 2021 года); образование – 30 554 рублей (116,3 процента); здравоохранение и предоставление социальных услуг – 31 399 рублей (113,5 процента); деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 24 231 рублей (106,6 процента).

ИА «Орелград»