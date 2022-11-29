В Мценске ввели возрастной ценз для председателя КСП

Предел возраста дополнит список ограничений для главного аудитора города.

В Мценске депутаты горсовета рассмотрели поправки в положение о Контрольно-счетной палате города. В действующей редакции оно было принято год назад. Теперь его решили дополнить статьей 6.1, согласно которой вводится возрастной ценз: предельный возраст пребывания в должности председателя Контрольно-счетной палаты составит 65 лет. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Возрастной ценз дополнит перечень ограничений, установленных для данной должности.

Например, ранее было установлено, что председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Кстати, если председатель мценской КСП решит сменить гражданство, с должности его снимут.

Кроме того, глава Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем городского Совета, главой города Мценска, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории города Мценска. Занимать данный пост запрещено гражданам в случае наличия неснятой или непогашенной судимости, признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу.

Должность главы КСП также не дадут в случае отказа претендента на этот пост от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. Кстати, председатель Контрольно-счетной палаты замещает муниципальную должность. Срок его полномочий составляет пять лет. На должность он назначается городским Советом. Претендент должен иметь высшее образование и не менее чем пятилетний опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

ИА «Орелград»