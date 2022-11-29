В Орле на Комсомольской открыт второй семейный МФЦ

Орловская область входит в число восьми пилотных регионов, в которых создается сеть семейных МФЦ.

Вчера, 28 ноября, в Орле был открыт второй семейный многофункциональный центр. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на своей странице в VK.

Главная идея таких учреждений заключается в создании возможности комплексного оказания помощи для семей с детьми. По словам губернатора, речь идет об информационной, психологической, юридической поддержки, гуманитарной помощи.

Новый центр открыт по адресу: улица Комсомольская, д. 102 «а». Ранее аналогичный центр был открыт на Лескова, 22, а в будущем планируется расширить сеть за счет Ливен и Болхова.

Орловская область является одним из восьми пилотных регионов, в которых отрабатывается модель семейных МФЦ.

ИА «Орелград»