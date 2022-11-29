В Орле работник подрядчика «ГазРесурс» крупно оштрафован за медленный ремонт улицы Горького

29.11.2022 | 10:51 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Директор по производству оштрафован на 630 тысяч рублей.

Директор по производству подрядной организации «ГазРесурс» получил крупный штраф за задержку ремонта улицы Горького. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Работы должны были быть выполнены и приняты до конца июня этого года. Но, как нередко бывает с объектами «ГазРесурса», этого не случилось. Прокурор возбудил  в отношении ответственного лица дело об административном правонарушении, а в суде было принято решение взыскать штраф в размере более чем 630 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в мировом суде и сотрудник подрядной организации пытался оспорить свой штраф в Советском районном суде. Однако, суд вышестоящей инстанции признал прежнее решение законным.

ИА «Орелград»

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