В Орле работник подрядчика «ГазРесурс» крупно оштрафован за медленный ремонт улицы Горького

Директор по производству оштрафован на 630 тысяч рублей.

Директор по производству подрядной организации «ГазРесурс» получил крупный штраф за задержку ремонта улицы Горького. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Работы должны были быть выполнены и приняты до конца июня этого года. Но, как нередко бывает с объектами «ГазРесурса», этого не случилось. Прокурор возбудил в отношении ответственного лица дело об административном правонарушении, а в суде было принято решение взыскать штраф в размере более чем 630 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в мировом суде и сотрудник подрядной организации пытался оспорить свой штраф в Советском районном суде. Однако, суд вышестоящей инстанции признал прежнее решение законным.

ИА «Орелград»