В Орловской области жителям предложили самим вывезти мусор из подвалов и переоборудовать их под укрытия

Управляющие компании, работающие в Ливенском районе, возможно, предоставят транспорт и людей, но власти призвали жильцов создавать инициативные группы.

Геннадий Петров, менеджер по ГО и ЧС администрации города Ливны, призвал жителей многоэтажных домов самостоятельно ликвидировать в своих подвалах завалы мусора и оборудовать объекты под укрытия. Это следует из видеозаписи, опубликованной «ПРИНТ ТВ».

Темпы подготовки ливенских укрытий обсуждались в конце прошлой недели на совещании в ливенской администрации. В мероприятии принимали участие председатели домовых комитетов. И они получили предложение создавать на местах инициативные группы, которые должны навести порядок.

Что же касается управляющих компаний, взимающих ежемесячную плату за услуги в сфере ЖКХ, то они могут «по своей возможности» предоставить транспорт и людей. Об этом заявила Наталья Соколова, возглавляющая местное управление ЖКХ.

Ранее стало известно, что в Орловской области укрытия для жителей на случай чрезвычайных ситуаций должны быть подготовлены к 20 декабря.

ИА «Орелград»