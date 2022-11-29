В Орловской области жителям предложили самим вывезти мусор из подвалов и переоборудовать их под укрытия

29.11.2022 | 12:39 Новости, Общество

Управляющие компании, работающие в Ливенском районе, возможно, предоставят транспорт и людей, но власти призвали жильцов создавать инициативные группы.

Геннадий Петров, менеджер по ГО и ЧС администрации города Ливны, призвал жителей многоэтажных домов самостоятельно ликвидировать в своих подвалах завалы мусора и оборудовать объекты под укрытия. Это следует из видеозаписи, опубликованной «ПРИНТ ТВ».

Темпы подготовки ливенских укрытий обсуждались в конце прошлой недели на совещании в ливенской администрации. В мероприятии принимали участие председатели домовых комитетов. И они получили предложение создавать на местах инициативные группы, которые должны навести порядок.

Что же касается управляющих компаний, взимающих ежемесячную плату за услуги в сфере ЖКХ, то они могут «по своей возможности» предоставить транспорт и людей. Об этом заявила Наталья Соколова, возглавляющая местное управление ЖКХ.

Ранее стало известно, что в Орловской области укрытия для жителей на случай чрезвычайных ситуаций должны быть подготовлены к 20 декабря.

ИА «Орелград»

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