Зона АЧС в Орловской области расширяется

Карантин введен еще на одной территории Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков издал уже третий за последнее время указ об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области. Как и в двух предыдущих случаях, карантин введен в Дмитровском районе. Эпизоотическим очагом африканской чумы свиней губернатор постановил считать территорию земельного участка в Малобобровском сельском поселении, на котором расположен комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса № 9 общества с ограниченной ответственностью «Мираторг-Курск».

Около двадцати населенных пунктов Дмитровского района, прилегающих к эпизоотическому очагу, включены в угрожаемую зону, для которой установлены ограничительные мероприятия на период действия карантина. Так, запрещен вывоз свиней (кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV) из угрожаемой зоны, реализация свиней и продуктов их убоя, пересылка продуктов из свинины. Под запрет попала заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов, все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. Также губернатором утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни.

Напомним, ранее эпизоотическим очагом африканской чумы свиней был объявлен участок, на котором расположен комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса № 16 общества с ограниченной ответственностью «Мираторг-Курск» на территории Алешинского сельского поселения, в Дмитровском районе. А еще несколькими днями ранее карантин по АЧС был объявлен на территории охотничьего хозяйства «Володино» Березовского сельского поселения Дмитровского района.

ИА «Орелград»