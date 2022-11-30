Более 3 миллиардов налогов на имущество заплатили орловцы

Налоговики региона оценили объемы сборов имущественных налогов.

Управление ФНС России по Орловской области оценило объемы уже собранных имущественных налогов в регионе. Напомним, что срок их уплаты в 2022 году истекает 1 декабря. После этого дня начнут начисляться пени. Впрочем, судя по озвученным цифрам, многие орловцы в сроки уложились. По данным УФНС за 10 месяцев текущего года жители региона уплатили уже свыше 3,1 миллиарда рублей имущественных налогов, что на 60 миллионов рублей больше, чем годом ранее.

«Из них налога на имущество организаций поступило более 2 миллиардов рублей с ростом на 64,8 миллиона рублей к аналогичному периоду 2021 года, — перечисляют в Управлении ФНС, — налога на имущество физических лиц — 64,7 миллиона рублей с ростом на 10,4 миллиона, земельного налога с физических лиц — 101,6 миллиона рублей с ростом на 10,6 миллиона, транспортного налога с физических лиц – 377,4 миллиона рублей с ростом на 28,3 миллиона».

Напомним, что рассылка налоговых уведомлений в Орловской области стартовала еще в сентябре. Они направлялись как по почте заказными письмами, так и в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика». В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления письма.

«Уплатить налоги можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», через мобильное приложение «Налоги ФЛ», в банках, с помощью мобильных банковских приложений, а также в отделениях «Почты России», — напомнили в налоговой службе. Для решения вопросов, касающихся получения уведомления, его структуры и порядка расчета имущественных налогов, на сайте налоговой службы была разработана промостраница «Налоговое уведомление — 2022».

ИА «Орелград»