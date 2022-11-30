Орловская область пополнила федеральный бюджет на 9 миллиардов

Налоговая служба сообщила о текущих сборах в бюджеты всех уровней.

«В условиях складывающихся тенденций социально-экономической ситуации впоследствии ограничительных мер в отношении Российской Федерации и мер поддержки для налогоплательщиков, принятых в этом году, коллективу Управления удалось обеспечивать наполнение бюджета во все уровни с положительной динамикой», — сообщило Управление ФНС России по Орловской области.

В ведомстве привели конкретные цифры в доказательство данного тезиса. Так, в консолидированный бюджет РФ за десять месяцев текущего года в регионе было собрано более 35 миллиардов рублей, что на 8 процентов больше прошлогодних объемов. Из них около 9 миллиардов рублей регион отправил в федеральный бюджет. Это на 1,3 миллиарда рублей, или 17,5 процента больше, чем год назад. В консолидированный бюджет области поступило более 23,4 миллиарда рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 1,4 миллиарда.

«Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет Орловское Управление, используя все имеющиеся ресурсы, держит высокую планку мобилизации налоговых доходов, — отметили в УФНС. — Так, за последние 5 лет поступления налогов в бюджет территории увеличились более чем в 1,6 раза или в абсолютном выражении на 10,5 миллиарда рублей».

Кстати, в текущем году поступления в областной бюджет составили около 18,9 миллиарда рублей с ростом к уровню 2021 года на 7 процентов, или на 1,2 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»