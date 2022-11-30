Орловская промышленность отметилась небольшим ростом

Но по сравнению с прошлым годом промсектор продолжает минусовать.

Индексы промышленного производства по основным видам экономической деятельности в Орловской области за январь-октябрь 2022 года замерили специалисты Орелстата. Как следует из оперативных данных ведомства, в регионе промышленное производство в октябре 2022 года снизилось на 11,3 процента по отношению к октябрю 2021 года, а если сравнивать показатели за десятимесячные периоды, то снижение составляет 8,4 процента. Позитивным фактом можно назвать то, что по сравнению с сентябрем месяцем 2022 года в октябре рост составил 9 процентов, то есть ситуация немного выправляется.

«Три из четырех секторов промышленного производства, учитываемых при расчете индекса, показали снижение: добыча полезных ископаемых снизилась на 8,9 процента к октябрю 2021 года и на 4,2 процента к январю-октябрю 2021 года, — сообщает Орелстат. — Обрабатывающие отрасли показали снижение на 13,5 и 10,8 процента соответственно, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 14 и 11,9 процента соответственно».

Значительное снижение объемов в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года показали следующие производства: машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – 52,6 процента; лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 35,2 процента; прочей неметаллической минеральной продукции – 18,5 процента. Рост производства зафиксирован в энергетическом секторе – на 6,1 процента к октябрю 2021 года и на 11 процентов к январю-октябрю 2021 года.

Как пояснили статистики, индекс промышленного производства – это агрегированный индекс по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Он рассчитывается на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в натуральном или стоимостном выражении.

ИА «Орелград»