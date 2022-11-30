Под Орлом варят окопные печи и заготавливают дрова для бойцов СВО

Помощь солдатам организовали местные фермер и предприниматель. Присоединиться к ним может каждый.

В Глазуновском районе в деревне Ловчиково меньше недели кипит работа, но сделано уже много. Геннадий Астахов рассказал, как появилась идея и как ее реализуют.

«В Курской области наши друзья фермеры. У них есть связь какая-то. Они возят гуманитарку. Ребята говорят: тепла нет, дровишек нет. Не могли бы вы взяться сделать окопные печки? Мы наладили. Попутно дрова. Рубим, тарим в биг-бэги».

Доставку планируют организовать с помощью курских волонтеров. Возможна загрузка в попутные военные машины. Куряне делают печки для палаток, орловцы – окопные. Усовершенствованная модель с теплообменником для воды. В условиях окопа можно растопить снег или лед. Местное предприятие ООО «Итон-3» помогает: вырезают колосники и крышки на плазморезах.

Посмотрел на производство и поддержал с активистов депутат Орловского областного Совета, лидер реготделения ЛДПР Владислав Числов.

«Молодцы. Простые мужики собрались и делают. Затраты на металл довольно велики. В планах покупка гидравлического дровокола, с ним работа будет идти эффективней и быстрей. Это важно. Там есть, где добыть дрова, но есть опасность попасть под обстрел», — отметил Владислав Числов.

По этим номерам вы можете связаться с орловцами и узнать, какая помощь может пригодиться:

Геннадий Астахов — 89192024261

Александр Серегин – 89200821581

ИА «Орелград»