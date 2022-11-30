Приставы нашли эффективный способ компенсации морального вреда

Аресты автомобилей оказались действенным рычагом влияния на должников.

В Орловской области судебные приставы помогли очередному местному жители получить компенсацию морального вреда, которую суд обязал выплатить в его пользу. Как уточнили в пресс-службе Управления ФССП России по региону, речь идет о компенсации за вред, причиненный преступлением. По решению суда преступник был обязан выплатить потерпевшему более 275 тысяч рублей. Подробности этой криминальной истории по понятным причинам не разглашаются, однако приставы сообщили, что компенсацию должен был выплатить гражданин, признанный виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Отметим, что сводное исполнительное производство находилось в Межрайонном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Орловской области. Платить по счетам должник, мягко говоря, не спешил. И тогда к нему были применены меры принудительного взыскания. В частности, судебный пристав установил, что ему на праве собственности принадлежит автомобиль, на который тут же был наложен арест.

«Однако гражданин в установленный законом срок не принял мер к погашению задолженности, в связи с чем судебный пристав выставил автомобиль на торги, — рассказали в УФССП. — Данная мера оказалась эффективной. Не желая расстаться с транспортным средством, должник оплатил всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор в размере свыше 15 тысяч рублей. Моральный вред был компенсирован взыскателю в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением».

Напомним, что ранее служба судебных приставов рассказала о похожем случае. Признанный виновным в мошенничестве гражданин был обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере свыше 680 тысяч рублей — в счет возмещения вреда, причиненного преступлением. Однако, как и в вышеописанном случае, он не торопился добровольно исполнять решение суда. События развивались по похожему сценарию — пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника и наложил арест на принадлежащий ему дорогостоящий автомобиль. Правда, в том случае автомобиль все-таки дошел до торгов и был продан, а выручку от его реализации приставы перечислили взыскателю. Тем не менее, похоже, что арест автомобилей становится эффективным инструментом воздействия на преступников, задолжавших крупные суммы.

ИА «Орелград»