Прокурор Орловской области заявил о том, что Парахин должен стать подсудимым

30.11.2022 | 14:44 Закон и порядок, Новости, Политика

Алексей Тимошин рассказал о разногласиях между прокуратурой и СК в деле о
«дороге к тещиному дому».

Прокуратура считает, что Юрий Парахин обязательно должен предстать перед судом по делу о «дороге к тещиному дому». Об этом сообщил Алексей Тимошин в интервью изданию «Орелтаймс».

Отвечая на вопрос о задержке следствия по делу Парахина, Тимошин рассказал о том, что Следственный комитет уже дважды пытался вообще прекратить дело. Также следствие хотело исключить из числа фигурантов градоначальника, оставив обвиняемым только его зама. Однако, надзорное ведомство пресекло подобные попытки и настаивает на том, что Юрий Парахин должен стать подсудимым.

Также стало известно о том, что резонансное орловское дело дошло до Москвы, и в него вовлечены «федералы»:

«По делу Парахина мы вносили очень много актов реагирования. Я лично направлял проект акта реагирования в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Первый заместитель Генерального прокурора Анатолий Разинкин вносил требование в адрес первого зампредседателя Следственного комитета России. Иными словами, прокуроры вышли на высокий уровень, чтобы заставить работать орловское следствие», — рассказал Тимошин.

ИА «Орелград»

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