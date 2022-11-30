Руководство драмтеатра попросило орловских депутатов спасти их от протекающей крыши

Директор театра Елена Казакова провела экскурсию для депутатов Леонида Музалевского, Михаила Вдовина и Ирины Гоцаковой.

Директор Академического театра им. И.С. Тургенева Елена Казакова рассказала орловским депутатам о разрушении здания после проведенного капремонта и попросила о помощи. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Леонид Музалевский, Михаил Вдовин и Ирина Гоцакова посетили культурный объект и своими глазами увидели, что проблемы не преувеличены:

«К числу основных дефектов Елена Ивановна отнесла протекающую по всему периметру здания крышу. Она посетовала на то, что протечки портят костюмы и декорации, так как вода струится по стенам помещений. Кроме того, плохо установлены окна, а некоторые места сотрудникам театра приходится огораживать, чтобы избежать несчастных случаев. С неудобством сталкиваются и зрители, которые приходят посмотреть спектакль, а видят, в том числе, жёлтые подтёки на стенах», — рассказали в облсовете.

Депутаты приняли решение внести поправку в проект бюджета на 2023 год и предусмотреть капитальный ремонт крыши драмтеатра. На эти цели необходимо 500 тысяч рублей.

ИА «Орелград»