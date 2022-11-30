В Орле эксперт-лингвист не нашел оскорблений в тирадах советника губернатора

30.11.2022 | 13:11 Закон и порядок, Новости, Политика

Манера высказываний Сергея Лежнева в адрес жены орловского добровольца  нарушает коммуникативные нормы и этику общения, но не является преступлением.

По мнению прокуратуры, советник губернатора Клычкова Сергей Лежнев не оскорблял Юлию Грачеву, жену военнослужащего-добровольца, участвующего в СВО. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на ответ надзорного ведомства за подписью прокурора Бирюкова.

Ранее экс-зампред облсовета Валентина Остроушко неоднократно освещала конфликт Лежнева с женой добровольца, в рамках которого женщина жаловалась на проблемы со снабжением подразделения, в котором служит ее муж. Советник Андрея Клычкова в ответ призывал даму обратится к психиатру и выдавал прочие фирменные хамства.

Юлия Грачева сочла манеру общения Лежнева оскорблением, о чем и сообщила в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку, судьбу которой решила лингвистическая экспертиза. По мнению специалиста, высказывания советника нарушают коммуникативные нормы и этику общения, однако под признаки оскорбления все же не попадают.

ИА «Орелград»

 

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