В Орле эксперт-лингвист не нашел оскорблений в тирадах советника губернатора

Манера высказываний Сергея Лежнева в адрес жены орловского добровольца нарушает коммуникативные нормы и этику общения, но не является преступлением.

По мнению прокуратуры, советник губернатора Клычкова Сергей Лежнев не оскорблял Юлию Грачеву, жену военнослужащего-добровольца, участвующего в СВО. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на ответ надзорного ведомства за подписью прокурора Бирюкова.

Ранее экс-зампред облсовета Валентина Остроушко неоднократно освещала конфликт Лежнева с женой добровольца, в рамках которого женщина жаловалась на проблемы со снабжением подразделения, в котором служит ее муж. Советник Андрея Клычкова в ответ призывал даму обратится к психиатру и выдавал прочие фирменные хамства.

Юлия Грачева сочла манеру общения Лежнева оскорблением, о чем и сообщила в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку, судьбу которой решила лингвистическая экспертиза. По мнению специалиста, высказывания советника нарушают коммуникативные нормы и этику общения, однако под признаки оскорбления все же не попадают.

ИА «Орелград»