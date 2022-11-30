В Орле с 1 декабря стоимость проезда в общественном транспорте составит 25 рублей

Ранее перевозчики настаивали на повышении стоимости проезда из-за увеличения своих расходов.

Орловская мэрия напомнила о том, что начиная с 1 декабря в городе произойдет повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

Напомним, при наличной форме оплаты проезд будет стоить 25 рублей, а при безналичном — 22.

«Проездные и льготные все сохраняются. Тариф повышается на процент инфляции. Последнее повышение было с 1 мая 2021 года. За это время подорожали запасные части для автобусов, подорожали сами автобусы», — прокомментировал ситуацию и.о. заммэра и начальник управления ЖКХ и транспорта Вадим Ничипоров.

Также заммэр напомнил о дефиците водительских кадров и о том, что многие люди уезжают в другие регионы. По этой причине, по словам Ничипорова, он надеется, что и МУП ТТП, и частные перевозчики благодаря повышению тарифа найдут возможность повысить зарплаты своим водителям.

ИА «Орелград»