В Орловской области два грузовика протаранили четыре автомобиля

На трассе «Орел — Залегощь» произошла настолько масштабная авария, что все пострадавшие автомобили даже не влезают в кадры с места событий.

В Залегощенском районе два автомобилиста остановились помочь водителю поломавшегося ВАЗа, после чего попали под КАМАЗ, буксировавший другой КАМАЗ. В гуще событий оказался также еще один автомобиль.

По сообщению пресс-службы ГИБДД, вчера в четыре часа вечера в районе 61-го километра трассы «Орел — Ефремов» сломался автомобиль ВАЗ 2114. Вынужденную остановку видели другие водители, и двое из них не смогли проехать мимо и решили оказать помощь. Таким образом, на месте будущего ДТП оказались автомобили DAEWOO Nexia и Mazda 3.

Спустя 40 минут на месте событий, подъёме перед поворотом на село Казарь, появился автомобиль «Нива Шевроле». Для развода со встречным автомобилем он принял вправо и остановился за DAEWOO и ВАЗом.

И в этот момент появился КАМАЗ, буксировавший на жесткой сцепке еще аналогичный грузовик. Большегруз протаранил все четыре легковых автомобиля. К счастью, обошлось без погибших. Водители Mazda и DAEWOO, пришедшие на помощь незнакомцу, получили телесные повреждения, но госпитализация им не потребовалась.

ИА «Орелград»