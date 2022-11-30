В Орловской области перед судом предстанет охотник, случайно застреливший человека

30.11.2022 | 14:58 Закон и порядок, Новости

45-летний мужчина выстрелил в кустарник, а там находился его 29-летний знакомый.

Завершилось следствие по делу жителя Железногорска, случайно застреливший на охоте своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла 15 октября вблизи деревни Березовка Дмитровского района. Двое гостей из Курской области приехали поохотится. И 43-летний мужчина, который теперь будет подсудимым, выстрелил в один из кустарников. Как оказалось, именно в этот момент  там находился его 29-летний знакомый.

Наступившую в результате ранения смерть следствие квалифицировало как причинение смерти по неосторожности. Теперь последствия этого выстрела для стрелка будет определять суд.

«В связи с имеющимися на территории области фактами причинения смерти в процессе охоты следственное управление повторно призывает жителей области быть бдительными при нахождении в охотничьих угодьях. Напоминаем о необходимости соблюдения правил пользования охотничьим оружием и правил охоты», — обратилось СК к охотникам.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования