В Орловской области перед судом предстанет охотник, случайно застреливший человека

45-летний мужчина выстрелил в кустарник, а там находился его 29-летний знакомый.

Завершилось следствие по делу жителя Железногорска, случайно застреливший на охоте своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла 15 октября вблизи деревни Березовка Дмитровского района. Двое гостей из Курской области приехали поохотится. И 43-летний мужчина, который теперь будет подсудимым, выстрелил в один из кустарников. Как оказалось, именно в этот момент там находился его 29-летний знакомый.

Наступившую в результате ранения смерть следствие квалифицировало как причинение смерти по неосторожности. Теперь последствия этого выстрела для стрелка будет определять суд.

«В связи с имеющимися на территории области фактами причинения смерти в процессе охоты следственное управление повторно призывает жителей области быть бдительными при нахождении в охотничьих угодьях. Напоминаем о необходимости соблюдения правил пользования охотничьим оружием и правил охоты», — обратилось СК к охотникам.

ИА «Орелград»