На «планерке» у губернатора обсудили ЕНС

Налоговики рассказали главе региона об удобстве нового инструмента.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, вопрос внедрения института Единого налогового счета (ЕНС) был обсужден в областной администрации на совещании, прошедшем под председательством губернатора Андрея Клычкова. О новом налоговом инструменте рассказала руководитель УФНС Ирина Емельянова. По ее словам, введение ЕНС максимально упростит порядок исполнения обязанностей по уплате налогов. Предполагается, что вдвое уменьшится количество взысканий.

«Также сократится количество ошибок, допускаемых в реквизитах, и уменьшится количество платежных сроков в год, — отметили в УФНС. — При этом срок возврата денежных средств налогоплательщику сократится до 1 дня». По словам Ирины Емельяновой, результатом введения института Единого налогового счета станет сокращение расходов на взаимоотношения с налоговой службой и минимизация рисков сбалансированности территориальных бюджетов. Произойдет это благодаря тому, что налоговики смогут предоставлять оперативную информацию о зачете платежа каждого налогоплательщика в счет уплаты налогов.

«При переходе на ЕНС для налогоплательщиков максимально упрощается порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Налоги станет платить проще – всего один платеж в месяц и только два реквизита в платежке: свой или чужой ИНН и сумма. При этом налогоплательщики могут платить как одной суммой сразу, так и частями», — добавила начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом регионального УФНС Татьяна Енина.

ИА «Орелград»