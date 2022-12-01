Орловцы 1000 раз нарушили закон о тишине

Меры ответственности за шум по ночам предусматривает региональный закон.

В Орловской области за десять месяцев 2022 года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 29 619 административных правонарушений. Статистика приведена без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Из них 28 656 правонарушений, ответственность за которые предусмотрена разными статьями КоАП РФ. Такие данные привело Управление МВД России по Орловской области.

Оставшиеся нарушения относятся к разряду региональных. Поясним, что речь идет о норме, предусматривающей наказание за нарушение тишины и спокойствия граждан. Ответственность предусмотрена региональным административным законом. По договоренности с областным правительством выявляют такие нарушения сотрудники органов внутренних дел. Судя по статистике, в текущем году в регионе было зарегистрировано 963 факта нарушения тишины и спокойствия граждан.

Что касается правонарушений, подпадающих под юрисдикцию КоАП РФ, то здесь статистика структурно не меняется, а количественно только растет. Так, наиболее популярным правонарушением в Орловской области остается распитие спиртных напитков в общественных местах. Ответственность за это предусмотрена статьей 20.20 КоАП РФ. За десять месяцев текущего года в регионе по данной статье было составлено 8603 административных протокола.

Кроме того, было составлено 2763 протокола по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и 1668 – по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). УМВД также сообщает, что в целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории Орловской области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции, а также вневедомственной охраны Росгвардии. Данными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования в этом году пресечено уже 146 уголовно наказуемых деяний.

ИА «Орелград»