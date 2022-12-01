Орловец забил до смерти собутыльника за то, что тот надел его куртку

1.12.2022 | 16:20 Закон и порядок, Новости

Ближайшие восемь с половиной лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

46-летний орловец приговорен к восьми с половиной годам колонии за то, что забил до смерти своего собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ровно год назад несколько мужчин распивали алкоголь в Советском районе Орла. Между ними вспыхнул конфликт, вызванный тем, что потерпевший без спроса одел чужую куртку.

«На почве возникшей неприязни осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему со значительной силой не менее тринадцати ударов руками, ногами и табуретом в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений мужчина скончался», — рассказали в надзорном ведомстве.

Тело лежало три дня, после чего еще один знакомый (вероятно, бывший хозяином дома) предложил закопать труп на своем участке. Подельники вынесли тело из гостиной на участок и захоронили его.

Как именно было раскрыто преступление не сообщается, но известно, что оно было квалифицировано как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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