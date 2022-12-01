Почти 100 тысяч услуг получили орловцы от ГИБДД

Половина данных услуг была оказана в электронном виде.

Управление ГИБДД Орловской области сообщило о том, что в 2022 году населению региона было предоставлено более 97 тысяч государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения. При этом в электронном виде за получением государственных услуг обратились более половины заявителей. Кстати, Госавтоинспекция региона рекомендует пользоваться именно таким форматом общения. Интерактивная связь с ведомством возможна посредством Единого портала госуслуг. С его помощью можно записаться на прием в удобное для себя время, а также оплатить государственную пошлину со скидкой 30 процентов. Отметим, что скидка возможна только в случае уплаты соответствующей пошлины через Единый портал государственных услуг, а доступна она лишь физическим лицам.

«В частности, через Единый портал, можно записаться на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов на получение права управления транспортными средствами, выдачу водительских удостоверений, — перечисляют в УГИБДД. — Кроме того, без посещения Госавтоинспекции, можно получить услугу по прекращению регистрации транспортного средства в связи с продажей (передачей) другому лицу. Достаточно заполнить электронное заявление и прикрепить документ, подтверждающий переход права собственности».

На территории Орловской области действуют четыре отделения, предоставляющих государственные услуги по линии Госавтоинспекции. Они располагаются по следующим адресам: Орел — Карачевское шоссе, д.79 (регистрация транспортных средств) и улица Автовокзальная, д. 77В (экзаменационная работа и выдача водительских удостоверений); Ливны – улица Мира, д. 241 литер «К» (регистрация транспортных средств, экзаменационная работа и выдача водительских удостоверений); Мценск – улица Болховская, д. 41 (регистрация транспортных средств, экзаменационная работа и выдача водительских удостоверений).

К слову, за 10 месяцев 2022 года в рамках предоставления государственных услуг Управлением по вопросам миграции УМВД России по Орловской области было обработано 194 598 обращения в сфере миграции (через Единый портал государственных услуг — 22 444, через МФЦ – 61 422). Подразделениями ГИБДД за то же время было осуществлено 63 158 регистрационных действий (через ЕПГУ – 32 496) и оказано 16 255 услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ – 10 666, через МФЦ 2 318). В Информационный центр УМВД поступило 20 584 заявления о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости (через ЕПГУ – 12 839, через МФЦ – 7505), заявителям выдано 17 360 справок.

ИА «Орелград»