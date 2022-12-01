Профсоюзы раскритиковали орловские зарплаты и кадровую политику

Актуальные социальные вопросы обсудили на заседании Совета Федерации профсоюзов.

В Орле прошло очередное заседание Совета Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО). Главным вопросом стало подведение итогов выполнения трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и областной властью за период с 2020 по 2022 годы и проект аналогичного документа о сотрудничестве на следующие три года. С основным докладом выступил зампред Федерации Юрий Власов. Краткий отчет о мероприятии обнародовала пресс-служба ФПОО.

Докладчик в числе прочего затронул тему доходов населения. По его оценке, в отчетный период ситуация на рынке труда была нестабильной, но плюсом является то, что удалось не допустить массовых сокращений и безработицы. Уровень безработицы на 1 октября 2022 года составил 0,7 процента численности экономически активного населения региона. Однако индекс потребительских цен к сентябрю прошлого года вырос на 14,6 процента.

«В области оплаты труда профсоюзы вносили предложения по увеличению гарантированной, базовой части заработной платы, чтобы ее доля в зарплате составляла 70 процентов, по проведению индексации заработной платы и ее повышения, снижения дифференциации различных категорий работников, — рассказал Юрий Власов. — Ежегодно предлагались на рассмотрение социальных партнеров проекты регионального соглашения о минимальной заработной плате».

По его словам, за время действия соглашения отмечался рост среднемесячной начисленной зарплаты. В 2019 году она составляла 29 683 рубля, в 2020 – 31 862 рубля, в 2022-м она выросла до 39 328 рублей. При этом в очередной раз было отмечено, что значительная часть работников получает заработную плату на уровне МРОТ. По данным статистики численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2020-2021 годах составляла 12,9-12,2 процента.

«Кроме этого базовые ставки и оклады ряда категорий работников пока не достигают МРОТ, работодатели продолжают включать в его структуру стимулирующие и компенсирующие выплаты, — подчеркнул докладчик. – Во внебюджетной сфере продолжают существовать теневые схемы оплаты труда работников. И бороться с ними достаточно сложно. Однако следует отметить, что там, где есть профсоюзы, такой практики нет. Это на сегодня одна из самых действенных мер по легализации выплат заработной платы».

Кроме того, по словам Власова, профсоюзам удалось добиться возобновления индексации заработных плат работников — такое обязательство работодателя включено в правовое поле, вносится в документы социального партнерства. Под особым контролем профсоюзов находятся вопросы своевременности выплаты зарплаты. По данным профсоюзного мониторинга задолженность допускалась в организациях АПК, промышленности, строительства и культуры.

Кстати, на заседании выступила и председатель областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Тамара Казакова. Как уточнили в пресс-службе ФПОО, она говорила о наиболее насущных проблемах учреждений культуры. Прежде всего, это низкий уровень зарплат работников культуры – по словам докладчика, Орловская область занимает 78 место из 85 в стране по уровню зарплаты. Другой проблемой было названо увеличение нагрузки на работников культуры, которая ничем не компенсируется.

«Кадровая политика оставляет желать лучшего. В Залегощенском и Покровском районах местные власти никак не заключат отраслевые соглашения», — такое мнение прозвучало в зале заседаний.

ИА «Орелград»