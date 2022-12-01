Школьникам под Орлом придется три года ждать хорошей дороги

В Колпне удивительным образом удовлетворили иск прокурора об организации школьного маршрута.

Как сообщает пресс-служба Колпнянского районного суда, рассмотрен иск прокурора района в интересах неопределенного круга лиц. Он просил возложить на местных чиновников обязанность по приведению в соответствие с действующими нормами автомобильных дорог и организовать подвоз детей в школу, утвердив для них специальный маршрут. Ранее прокуратурой района была проведена проверка исполнения законодательства о дорожной деятельности и безопасности дорожного движения на территории Колпнянского района.

Было установлено, что дороги «Паниковец Первый – Паниковец Второй» протяженностью 1 км и «Остров — Паниковец Первый» протяженностью 3 км не соответствуют требованиям ГОСТ. Уточняется, что поверхность дорожного полотна — грунтовая, на всем протяжении «установлено наличие просадок, ямочность, неровность покрытия, превышающие допустимые нормы».

Также прокурор указал, что пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке не должен превышать 500 метров. На территории деревень Паниковец Первый и Паниковец Второй проживают пять несовершеннолетних учеников Фошнянской СОШ. Администрацией Колпнянского района утвержден школьный маршрут «Фошня-Остров-Фошня» для подвоза обучающихся. Однако в нарушение требований СанПин пешеходный подход школьников к остановке школьного автобуса превышает 500 метров.

Иными словами, остановку можно было бы перенести ближе к деревням, если бы состояние дорог позволяло автобусу спокойно по ним ездить. Прокуратура вносила в адрес главы Колпнянского района представление об устранении нарушений законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. «По результатам рассмотрения вышеуказанного представления нарушения не устранены, каких-либо мер к устранению выявленных нарушений не принято», — следует из материалов дела.

При вынесении решения суд учел то, что «школьные дороги» находятся в аварийном, по сути, состоянии, что уже само по себе создает угрозу безопасности участников дорожного движения. Учел он и то, что ученикам приходится ходить по пути в школу пешком больше, чем положено по закону. Исковые требования прокурора были удовлетворены. Администрацию Колпнянского района суд обязал привести дороги в нормативное состояние, но отвел на это целых три года. Затем чиновники в течение месяца со дня приведения автодорог в нормативное состояние будут обязаны организовать подвоз детей из указанных деревень к школе, установив школьный маршрут «Паниковец Второй – Паниковец Первый – Фошня – Паниковец Первый – Паниковец Второй».

ИА «Орелград»