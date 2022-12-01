В Орле состоялась встреча добровольческих организаций

29 ноября в Конгресс холле ТМК ГРИНН поблагодарили активистов, волонтеров, которые активно помогают СВО.

Народный штаб «СПЛОЧЕНИЕ» объединяет совершенно разных людей. Это женщины в декретном отпуске, которые вяжут теплые носки, предприниматели, талантливые организаторы. Подвели итоги работы более чем за полгода помощи нашим бойцам.

Благодарности получили координатор общественного добровольческого движения «Вместе Сдюжим» Любовь Тинитилова и ее соратницы из швейного цеха. Отметили предпринимателя Александра Кусурова, который помог собрать более 100 носилок. Директора центра «Патриот 57» Евгения Поддубко поблагодарили за предоставление инвентаря для тренировок. Координатор движения «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Роман Титов подчеркнул, что помогающих много. И вклад пенсионерки, которая отдает 500 рублей с пенсии «на фронт», так же важен как 100 млн от бизнесмена.

«Когда мы с вами народом станем, мы победим, пока еще население. Для этого мы должны собираться, видеть друг друга и понять, что только вместе», — отметил Роман Титов.

Также обсудили проблемы и планы. Необходимо расширять ассортимент пошива обмундирования. Нужны материалы, рабочие руки и большее погружение в настоящее. Руководитель добровольческого отряда «Сила V правде» Юлия Айданова почти каждую неделю возит грузы к зоне СВО и отмечает, что часть орловцев видит просто «картинку».

«Кто-то до сих пор не воспринимает происходящее. Не готовы принять эту информацию как она есть», — предположила Юлия Айданова.

Своими мыслями поделился политик и общественник из Республики Беларусь Андрей Иванов.

«Победа – это состояние, которое создается большим количеством людей. Ситуация, в которой мы оказались, мы пришли к ней, потому что стали утрачивать свой цивилизационный код, свою русскость в отношении к семье, в отношении к старшим, в этики поведения. Как-будто запутались. Сегодня нам нужно вернуться к себе», — сказал Андрей Иванов.

Участники Форума обратились ко всем жителям, чтобы каждый включился в общую Победу. Важно сопереживать и помогать нашим бойцам, быть готовым к любому развитию событий. Стоит освежить знания по медицинской помощи. На случай чрезвычайной ситуации не лишним будет запастись продуктами, подготовить комплект теплых вещей и имеющиеся подвальные помещения.

ИА «Орелград»