В Орле в декабре будут тестировать камеру «на ремень»

Не пристёгнутых водителей будет фиксировать комплекс у дома №9 на Московском шоссе.

Как пояснили «Орелграду» в КУ ОО «Орелтранссигнал», там установлен «Трафик-сканер». В декабре он будет дополнительно настроен на фиксацию нового вида нарушения — 12.16 КоАП. Оборудование будет некоторое время работать в тестовом режиме. После анализа доказательной базы, совместно с УГИБДД Орловской области, будет принято решение о вводе.

Наш собеседник отметил, что нарушение выявляют с помощью нейросети. Ее не смутит черный ремень на темной куртке. Не пристегнутый водитель будет выявлен в любом случае. Системы, фиксирующие это нарушение, уже успешно работают в Москве.

Также в КУ ОО «Орелтранссигнал» прокомментировали информацию о камерах, настроенных на ремень, по пяти адресам, которые активно обсуждают автомобилисты в соцсетях. В Орле на Московском шоссе, улицах Городской, Васильевской и в Знаменке на М-2 «Крым» устанавливаются «Пульсары». У этих комплексов есть возможность отмечать не пристегнутый ремень, но пока на этот вид нарушения ПДД их не будут настраивать.

ИА «Орелград»