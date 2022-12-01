В орловской мэрии объяснили ремонт крыши детского сада в снежную погоду

Ранее в сети появилось видео ремонта детского сада № 31, вызвавшее вопросы у родителей детей.

Пресс-служба городской администрации объяснила ситуацию с ремонтом кровли детского сада № 31 (Московское шоссе, 115) в снежную погоду.

Депутат облсовета Руслан Перелыгин опубликовал в соцсетях видео работ, вызывающее сомнения в качестве работ. По его словам, запись была предоставлена родителями детей, посещающих детсад.

В мэрии заверили, что компания «Элен», являющаяся подрядчиком на этом объекте, использует материал компании «Технониколь», который хорошо переносит атмосферные воздействия. Этот материал можно использовать при отрицательных температурах и амплитудном колебании температуры.

При этом, нижний подкладочный слой рабочие клали только в те дни, когда не было осадков. Что же касается момента запечатленного на видео, то в этот момент устраивался верхний слой. На данном этапе перед работами кровлю очищают от снега, посыпают ледяную корку солью, а также вытапливают и выпаривают нижний слой.

ИА «Орелград»